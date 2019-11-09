В Нарве автомобиль сбил пожилую женщину

Сегодня в 16:30 в Нарве на улице Кренгольм автомобиль сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Медики пытались спасти жизнь женщины, но травмы были слишком тяжелые. Она погибла по пути в больницу. На месте происшествия работает полиция.
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