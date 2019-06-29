29.06.2019, 08:47
В Нарве 70-летний водитель выехал с окольной на главную дорогу и совершил аварию: машина вылетела в кювет, человек в больнице
Вчера в 13:56 в Нарве произошла авария.
Вчера в 13:56 в Нарве произошла авария.
Как сообщается в полицейской хронике, ДТП произошло на Таллиннской
м шоссе. 70-летний водитель находись за рулем Ford Galaxy, выезжал с окольной дороги на главную и совершал поворот направо.
Во время совершения маневра мужчина врезался в ехавшую по главной дороге машину Opel Zafira. За рулем Opel находился 51-летний мужчина. От удара Opel перевернулся на крышу. В салоне Opel также находился 18-летний юноша, его доставили в больницу для прохождения медконтроля.
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