29.06.2019, 08:47

В Нарве 70-летний водитель выехал с окольной на главную дорогу и совершил аварию: машина вылетела в кювет, человек в больнице

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rus.delfi.ee
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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Вчера в 13:56 в Нарве произошла авария.

Как сообщается в полицейской хронике, ДТП произошло на Таллиннской
м шоссе. 70-летний водитель находись за рулем Ford Galaxy, выезжал с окольной дороги на главную и совершал поворот направо.

Во время совершения маневра мужчина врезался в ехавшую по главной дороге машину Opel Zafira. За рулем Opel находился 51-летний мужчина. От удара Opel перевернулся на крышу. В салоне Opel также находился 18-летний юноша, его доставили в больницу для прохождения медконтроля.

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