В Нарве 64-летний велосипедист получил удар от автомобиля

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Foto: Madis Kallas

Вчера в 11:20 на Таллиннском шоссе в Нарве 64-летний велосипедист, который ехал недостаточно близко к правой обочине, получил удар от легкового автомобиля Kia Sportage, которым управлял 38-летний мужчина.