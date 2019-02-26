26.02.2019, 07:55

В Нарве 64-летний велосипедист получил удар от автомобиля

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В Нарве 64-летний велосипедист получил удар от автомобиля
Foto: Madis Kallas

Вчера в 11:20 на Таллиннском шоссе в Нарве 64-летний велосипедист, который ехал недостаточно близко к правой обочине, получил удар от легкового автомобиля Kia Sportage, которым управлял 38-летний мужчина.

Велосипедиста доставили в Нарвскую больницу.

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