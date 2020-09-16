16.09.2020, 09:15

В Нарва-Йыэсуу в море найден труп женщины

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KüünalFoto: Argo Ingver

15 сентября в 10:09 на улице Суур-Лоотси в Нарва-Йыэсуу достали из моря труп 66-летней женщины.

Причину смерти должна показать судмедэкспертиза.

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