13.03.2019, 07:50

В Нарва-Йыэсуу из-за опасного обгона два водителя оказались на больничной койке

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rus.delfi.ee
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В Нарва-Йыэсуу из-за опасного обгона два водителя оказались на больничной койке
Foto on illustratiivne.Foto: Kenno Soo

В Ида-Вирумаа в Нарва-Йыэсуу водитель Audi при обгоне потерял управление на скользкой дороге и столкнулся с двигавшимся по встречной полосе автомобилем Chrysler.

ДТП произошло вчера в 16:25 на 7 километре шоссе Нарва — Нарва-Йыэсуу — Хийеметса, где 58-летний мужчина, управляя автомобилем Audi A4, до начала обгона не учел дорожные условия, потерял управление автомобилем и столкнулся с двигавшимся по встречной полосе автомобилем Chrysler Grand Voyager, которым управлял 69-летний мужчина.

Водителя Audi доставили в Нарвскую больницу и водителя Chrysler — в Ида-Вирумааскую центральную больницу.

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