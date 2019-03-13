В Нарва-Йыэсуу из-за опасного обгона два водителя оказались на больничной койке

ДТП произошло вчера в 16:25 на 7 километре шоссе Нарва — Нарва-Йыэсуу — Хийеметса, где 58-летний мужчина, управляя автомобилем Audi A4, до начала обгона не учел дорожные условия, потерял управление автомобилем и столкнулся с двигавшимся по встречной полосе автомобилем Chrysler Grand Voyager, которым управлял 69-летний мужчина.

Водителя Audi доставили в Нарвскую больницу и водителя Chrysler — в Ида-Вирумааскую центральную больницу.