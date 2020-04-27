В Мярьямаа нетрезвый водитель грузовика врезался в сельхозмашину

В понедельник в 14 часов в селе Оргита (волость Мярьямаа) произошла авария: выполнявший у заправки левый поворот грузовой автомобиль TAF не пропустил двигавшуюся по главной дороги сельскохозяйственную машину и столкнулся с ней.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что у находившегося за рулем грузовика 55-летнего мужчины имеются признаки алкогольного опьянения. Никто в ДТП не пострадал, для выяснения обстоятельств аварии возбуждено дело о проступке.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.