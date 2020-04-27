В Мярьямаа нетрезвый водитель грузовика врезался в сельхозмашину
Сегодня во второй половине дня в Мярьямаа (Раплаский уезд) произошло ДТП, к счастью, никто из людей не пострадал.
Сегодня во второй половине дня в Мярьямаа (Раплаский уезд) произошло ДТП, к счастью, никто из людей не пострадал.
В понедельник в 14 часов в селе Оргита (волость Мярьямаа) произошла авария: выполнявший у заправки левый поворот грузовой автомобиль TAF не пропустил двигавшуюся по главной дороги сельскохозяйственную машину и столкнулся с ней.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что у находившегося за рулем грузовика 55-летнего мужчины имеются признаки алкогольного опьянения. Никто в ДТП не пострадал, для выяснения обстоятельств аварии возбуждено дело о проступке.
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