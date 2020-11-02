В Мяннику и Ласнамяэ сгорели два автомобиля
В последние дни октября в двух районах Таллинна сгорели автомобили.
В последние дни октября в двух районах Таллинна сгорели автомобили.
30 октября в 13:05 спасатели получили вызов о горящем легковом автомобиле на улице Пунане в Ласнамяэ. Согласно первоначальным данным, автомобиль загорелся, когда владелец осуществлял ремонт автомобиля. Он не смог самостоятельно справиться с огнем, спасатели потушили автомобиль к 14:15.
Во время пожара пострадал автомобиль, а также внешняя дверь и стена гаража. Владелец автомобиля, к счастью, не пострадал.
31 октября в 10:00 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Мяннику в Нымме автомобиль полыхает открытым пламенем. Когда спасатели прибыли на место, то они заметили, что дым идет и из находящегося рядом гаража. Выяснилось, что в гараже горел мусор. Пожар был потушен к 11:25, его причина выясняется. Никто не пострадал.
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