24.09.2020, 09:19

В Мууга при пожаре погиб мужчина


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Suure-Jaanis põles kõrvalhoone
Foto on illlustreerivFoto: Kenno Soo

23 сентября в 23:53 спасатели получили вызов в поселеок Мууга в волости Виймси, где на Пухкузе теэ загорелся небольшой садовый домик.

Тело мужчины средних лет спасатели вынесли из дома около 00.10.

Пожар был потушен в 01.33. Причины возгорания будут выяснены в ходе расследования.

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