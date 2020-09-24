24.09.2020, 09:19
В Мууга при пожаре погиб мужчина
23 сентября в 23:53 спасатели получили вызов в поселеок Мууга в волости Виймси, где на Пухкузе теэ загорелся небольшой садовый домик.
23 сентября в 23:53 спасатели получили вызов в поселеок Мууга в волости Виймси, где на Пухкузе теэ загорелся небольшой садовый домик.
Тело мужчины средних лет спасатели вынесли из дома около 00.10.
Пожар был потушен в 01.33. Причины возгорания будут выяснены в ходе расследования.
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