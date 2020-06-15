В Муствеэ женщина-водитель отвлеклась на ребенка и врезалась в столб

Сегодня в 14:25 Центр тревоги получил сообщение, что в Муствеэ на улице Нарва произошло ДТП, когда управлявшая автомобилем Hyundai 26-летняя женщина потеряла контроль над своей машиной, съехала на правую обочину и врезалась в столб электропередачи.
Женщина сказала полицейским, что на мгновение обратила внимание на находившегося на заднем сиденье ребенка, из-за чего ее машина отклонилась на правую обочину и врезалась в столб, пояснил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.
По словам полицейских, водитель была трезва и имеет водительские права, в ДТП никто не пострадал. Для возмещения ущерба водитель обратится в свое страховое общество.
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