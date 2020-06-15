В Муствеэ женщина-водитель отвлеклась на ребенка и врезалась в столб

Женщина сказала полицейским, что на мгновение обратила внимание на находившегося на заднем сиденье ребенка, из-за чего ее машина отклонилась на правую обочину и врезалась в столб, пояснил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

По словам полицейских, водитель была трезва и имеет водительские права, в ДТП никто не пострадал. Для возмещения ущерба водитель обратится в свое страховое общество.