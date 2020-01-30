В Муствеэ найдено тело пропавшего в субботу мужчины
Сегодня утром в волости Муствеэ был обнаружен труп 57-летнего Андреса, об исчезновении которого в понедельник сообщала полиция.
Сегодня утром в волости Муствеэ был обнаружен труп 57-летнего Андреса, об исчезновении которого в понедельник сообщала полиция.
Андрес не вернулся домой (он жил в деревне Путу волости Муствеэ) в субботу, в понедельник полиция попросила помощи в его поисках. По словам родных, он и раньше без предупреждения уходил из дому и проводил несколько дней у друзей, но всегда при этом давал каким-то образом о себе знать.
По словам участкового полицейского Андруса Вяйтса, сегодня утром с помощью служебной собаки решили еще раз прочесать округу села Путу.
В лесных зарослях в полутора километрах от дома пропавшего с помощью собаки было обнаружено тело пропавшего мужчины.
"По имеющимся данным, нет оснований считать смерть мужчины насильственной, но все детали прояснит предстоящая экспертиза", - сообщил участковый.
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