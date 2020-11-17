В Мустамяэ велосипедистка сбила пожилую женщину

Вчера в столичном районе Мустамяэ велосипедистка сбила пожилую женщину.
16 ноября в 17:46 на пешеходной дорожке у Сыпрузе пст, 263а в Таллинне произошла авария. По предварительным данным, 35-летняя женщина на велосипеде сбила двигавшуюся в том же направлении 80-летнюю женщину, которая по неизвестной причине неожиданно сменила траекторию движения от середины дороги к краю.
Прибывшие на место медики доставили пешехода в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм
Яндиев — о драке с Харитоновым
«Зенит» решил продать Дзюбу из-за скандала с интимным видео
Рамос намерен завершить карьеру в «Реале»