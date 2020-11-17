17.11.2020, 09:55

В Мустамяэ велосипедистка сбила пожилую женщину

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Jalgrattad linnapeal
Foto: Hendrik Osula

Вчера в столичном районе Мустамяэ велосипедистка сбила пожилую женщину.

16 ноября в 17:46 на пешеходной дорожке у Сыпрузе пст, 263а в Таллинне произошла авария. По предварительным данным, 35-летняя женщина на велосипеде сбила двигавшуюся в том же направлении 80-летнюю женщину, которая по неизвестной причине неожиданно сменила траекторию движения от середины дороги к краю.

Прибывшие на место медики доставили пешехода в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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