В Мустамяэ велосипедистка сбила пожилую женщину

16 ноября в 17:46 на пешеходной дорожке у Сыпрузе пст, 263а в Таллинне произошла авария. По предварительным данным, 35-летняя женщина на велосипеде сбила двигавшуюся в том же направлении 80-летнюю женщину, которая по неизвестной причине неожиданно сменила траекторию движения от середины дороги к краю.

Прибывшие на место медики доставили пешехода в Северо-Эстонскую региональную больницу.