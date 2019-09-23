23.09.2019, 12:09
В Мустамяэ в пожаре погиб мужчина
В столичном районе Мустамяэ в субботу утром в пожаре погиб человек, сообщил Пыхьяский центр Спасательного департамента.
В столичном районе Мустамяэ в субботу утром в пожаре погиб человек, сообщил Пыхьяский центр Спасательного департамента.
21 сентября в 4:42 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в одном из многоквартирных домов на улице Вильде.
Прибыв на место, пожарные обнаружили в квартире мужчину. Пострадавшего передали медикам и отправили в больницу. К несчастью, позже мужчина скончался.
Пожар ликвидировали в 5:19. Причину и обстоятельства возгорания выяснит следствие. По предварительным данным, правильно установленного и находящегося в рабочем состоянии датчика задымления в квартире не было.
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