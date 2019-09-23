В Мустамяэ в пожаре погиб мужчина

21 сентября в 4:42 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в одном из многоквартирных домов на улице Вильде.

Прибыв на место, пожарные обнаружили в квартире мужчину. Пострадавшего передали медикам и отправили в больницу. К несчастью, позже мужчина скончался.

Пожар ликвидировали в 5:19. Причину и обстоятельства возгорания выяснит следствие. По предварительным данным, правильно установленного и находящегося в рабочем состоянии датчика задымления в квартире не было.