В Мустамяэ в пожаре погиб мужчина

В столичном районе Мустамяэ в субботу утром в пожаре погиб человек, сообщил Пыхьяский центр Спасательного департамента.
21 сентября в 4:42 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в одном из многоквартирных домов на улице Вильде.
Прибыв на место, пожарные обнаружили в квартире мужчину. Пострадавшего передали медикам и отправили в больницу. К несчастью, позже мужчина скончался.
Пожар ликвидировали в 5:19. Причину и обстоятельства возгорания выяснит следствие. По предварительным данным, правильно установленного и находящегося в рабочем состоянии датчика задымления в квартире не было.
4-летний мальчик погиб под колесами поезда Адлер-Краснодар
Названы предметы, которые нужно срочно выложить из багажника
Шиповник попал под жёсткий запрет: почему?
Россия объяснила изъятие органов у погибшей россиянки