23.10.2020, 19:46

В Мустамяэ в квартире жилого дома произошел пожар, пострадали двое


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päästeõppus teletornis
Foto on illustreeriv.Foto: Siim Lõvi

Сегодня вечером в Мустамяэ на улице Кийли произошел пожар в квартире жилого дома.

По имеющейся на данный момент информации, пострадали два человека.

Как сообщили Delfi в Спасательном центре, звонок о пожаре в Центр тревоги поступил в 18:52. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже.

Из квартиры эвакуировали двоих пострадавших.

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