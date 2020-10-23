23.10.2020, 19:46
В Мустамяэ в квартире жилого дома произошел пожар, пострадали двое
Сегодня вечером в Мустамяэ на улице Кийли произошел пожар в квартире жилого дома.
Сегодня вечером в Мустамяэ на улице Кийли произошел пожар в квартире жилого дома.
По имеющейся на данный момент информации, пострадали два человека.
Как сообщили Delfi в Спасательном центре, звонок о пожаре в Центр тревоги поступил в 18:52. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже.
Из квартиры эвакуировали двоих пострадавших.
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