В Мустамяэ убили мужчину. Полиция задержала подозреваемого
Вчера вечером в Таллинне полицейские задержали 52-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 46-летнего мужчины.
Вчера вечером в Таллинне полицейские задержали 52-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 46-летнего мужчины.
Вчера около 17 часов Центр тревоги получил сообщение, что в Мустамяэ в квартире было найдено тело 46-летнего мужчины с признакам насилия. Отреагировавшие на вызов полицейские задержали на месте происшествия 52-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве.
Руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани сказал, что все обстоятельство происшествия будут выяснены в ходе уголовного делопроизводства.
„На данный момент известно, что мужчины были знакомы и вместе употребляли алкоголь в этой квартире. Что привело к таким трагическим последствиям, выяснит уголовное делопроизводство", — сказал Яани.
Уголовное делопроизводство ведет Пыхьяская префектура, ведением делопроизводства руководит Пыхьяская окружная прокуратура.
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