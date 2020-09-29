В Мустамяэ убили мужчину. Полиция задержала подозреваемого

Вчера около 17 часов Центр тревоги получил сообщение, что в Мустамяэ в квартире было найдено тело 46-летнего мужчины с признакам насилия. Отреагировавшие на вызов полицейские задержали на месте происшествия 52-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве.

Руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани сказал, что все обстоятельство происшествия будут выяснены в ходе уголовного делопроизводства.

„На данный момент известно, что мужчины были знакомы и вместе употребляли алкоголь в этой квартире. Что привело к таким трагическим последствиям, выяснит уголовное делопроизводство", — сказал Яани.

Уголовное делопроизводство ведет Пыхьяская префектура, ведением делопроизводства руководит Пыхьяская окружная прокуратура.