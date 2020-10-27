27.10.2020, 20:07
В Мустамяэ сбита девочка, переходившая дорогу на зеленый сигнал светофора. Полиция ищет водителя
Сегодня в 16.30 в Таллинне на Сыпрузе пст. по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора проезжую часть пересекала 13-летняя девочка, которую сбил автомобиль.
Автомобиль Toyota совершал правый поворот с улицы Тедре на Сыпрузе (в сторону ул. Ряэгу).
Водитель предложил попавшей в ДТП девочке помощь, отвез пострадавшую и свидетеля происшествия в больницу.
Полиция просит водителя для выяснения обстоятельств случившегося дать о себе знать по телефону 112.
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