27.10.2020, 20:07

В Мустамяэ сбита девочка, переходившая дорогу на зеленый сигнал светофора. Полиция ищет водителя


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Avarii Tartu maantee ja Türnpu tänava ristmikul
Pilt on illustratiivne.Foto: Jaanus Lensment

Сегодня в 16.30 в Таллинне на Сыпрузе пст. по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора проезжую часть пересекала 13-летняя девочка, которую сбил автомобиль.

Автомобиль Toyota совершал правый поворот с улицы Тедре на Сыпрузе (в сторону ул. Ряэгу).

Водитель предложил попавшей в ДТП девочке помощь, отвез пострадавшую и свидетеля происшествия в больницу.

Полиция просит водителя для выяснения обстоятельств случившегося дать о себе знать по телефону 112.

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