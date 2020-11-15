В Мустамяэ пьяный мужчина упал на автомобиль и оказался в больнице

14 ноября в 17:15 в центр тревоги сообщили об аварии возле Мустамяэ теэ, 80 в Таллинне, где находившийся в состоянии алкогольного опьянения 86-летний мужчина шел по тротуару, но потерял равновесие и упал на легковой автомобиль Audi A4 Avant, которым управлял 57-летний мужчина.

Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Также вчера в Таллинне пьяный мужчина застрял в дверях автобуса.

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