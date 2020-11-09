В Мустамяэ произошло два ДТП: по одному полиция ищет свидетелей, в другом пострадал мужчина

Полиция просит помощи свидетелей ДТП, которое произошло сегодня в 14 часов в столичном районе Мустамяэ. Авария произошла на перекрестке улиц Кадака и Лаки, где темного цвета автомобиль Peugeot столкнулся с грузовиком Scania. Люди в аварии не пострадали. Полиция выясняет обстоятельства ДТП и просит позвонить свидетелей по телефону 112.

Во втором ДТП, которое случилось в 16.56, пострадал 21-летний молодой человек. Он пересекал Акадеэмиа теэ на нерегулируемом пешеходном переходе и получил удар от маршрутного автобуса. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

Kell 16:56 teatati, et Mustamäel Akadeemia teel sai liinibussilt löögi ja toimetati haiglasse reguleerimata ülekäigurajal teed ületanud 21-aastane noormees. #PõhjaP #Politsei — Politsei (@Politsei) November 9, 2020