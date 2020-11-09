В Мустамяэ произошло два ДТП: по одному полиция ищет свидетелей, в другом пострадал мужчина
В понедельник во второй половине дня в столичном районе Мустамяэ произошло два ДТП. Полиция ищет очевидцев одной из аварий.
В понедельник во второй половине дня в столичном районе Мустамяэ произошло два ДТП. Полиция ищет очевидцев одной из аварий.
Полиция просит помощи свидетелей ДТП, которое произошло сегодня в 14 часов в столичном районе Мустамяэ. Авария произошла на перекрестке улиц Кадака и Лаки, где темного цвета автомобиль Peugeot столкнулся с грузовиком Scania. Люди в аварии не пострадали. Полиция выясняет обстоятельства ДТП и просит позвонить свидетелей по телефону 112.
Во втором ДТП, которое случилось в 16.56, пострадал 21-летний молодой человек. Он пересекал Акадеэмиа теэ на нерегулируемом пешеходном переходе и получил удар от маршрутного автобуса. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Синоптик открыл правду о том, какой будет зима в этом году
Экс-возлюбленная про интимное видео Дзюбы: «Мне смешно»
«Пора осуждать»: Киркоров прокомментировал инцидент с Дзюбой
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая