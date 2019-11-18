18.11.2019, 10:02
В Мустамяэ произошла утечка газа: два взрослых и два ребенка были доставлены в больницу
В воскресенье, 17 ноября, Центр тревоги получил в 17.08 сообщение об утечке газа в одном из домов на улице Сяэсе в таллиннском районе Мустамяэ.
В воскресенье, 17 ноября, Центр тревоги получил в 17.08 сообщение об утечке газа в одном из домов на улице Сяэсе в таллиннском районе Мустамяэ.
Находившаяся в квартире женщина готовила на старой газовой плите еду и почувствовала себя плохо — слабость и тошноту.
Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире небольшую утечку газа. По сообщению Спасательного департамента, она была настолько минимальной, что даже уставновленный в квартире датчик угарного газа не сработал.
Скорая помощь доставила находившихся в квартире двух взрослых и двух детей на медицинский осмотр в больницу.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
«Живым этого зверя не брать»
Кем оказались отец и мать зверски убитой студентки СПбГУ
Гендиректор ЦСКА рассказал о желаемых изменениях в футболе в РФ
Соседка доцента-расчленителя слышала последние слова жертвы