18.11.2019, 10:02

В Мустамяэ произошла утечка газа: два взрослых и два ребенка были доставлены в больницу

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Gaasipliit
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

В воскресенье, 17 ноября, Центр тревоги получил в 17.08 сообщение об утечке газа в одном из домов на улице Сяэсе в таллиннском районе Мустамяэ.

Находившаяся в квартире женщина готовила на старой газовой плите еду и почувствовала себя плохо — слабость и тошноту.

Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире небольшую утечку газа. По сообщению Спасательного департамента, она была настолько минимальной, что даже уставновленный в квартире датчик угарного газа не сработал.

Скорая помощь доставила находившихся в квартире двух взрослых и двух детей на медицинский осмотр в больницу.

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