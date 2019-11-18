В Мустамяэ произошла утечка газа: два взрослых и два ребенка были доставлены в больницу

Находившаяся в квартире женщина готовила на старой газовой плите еду и почувствовала себя плохо — слабость и тошноту.

Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире небольшую утечку газа. По сообщению Спасательного департамента, она была настолько минимальной, что даже уставновленный в квартире датчик угарного газа не сработал.

Скорая помощь доставила находившихся в квартире двух взрослых и двух детей на медицинский осмотр в больницу.