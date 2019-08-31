В Мустамяэ попал под машину 9-летний ребенок на самокате

35-летний мужчина на автомобиле Renault Scenic ехал по дороге в жилой зоне в сторону дома по адресу Мустамяэ теэ, 82, когда столкнулся с приблизившейся к нему слева на самокате 9-летней девочкой.

Девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.