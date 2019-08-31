31.08.2019, 08:50

В Мустамяэ попал под машину 9-летний ребенок на самокате

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Kevadine Viljandi
Foto on illustratiivne.Foto: Anni Õnneleid

В пятницу вечером в 18:47 в полицию поступил вызов на Мустамяэ теэ.

35-летний мужчина на автомобиле Renault Scenic ехал по дороге в жилой зоне в сторону дома по адресу Мустамяэ теэ, 82, когда столкнулся с приблизившейся к нему слева на самокате 9-летней девочкой.

Девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

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