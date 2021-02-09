В Мустамяэ на пешеходном переходе сбили молодую женщину

В понедельник в 14:47 у дома по адресу Акадеэмия теэ, 46 в Таллинне произошло ДТП, когда 54-летняя женщина на Nissan Qashqai наехала на 21-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.
В понедельник в 14:47 у дома по адресу Акадеэмия теэ, 46 в Таллинне произошло ДТП, когда 54-летняя женщина на Nissan Qashqai наехала на 21-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.
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