09.02.2021, 07:06

В Мустамяэ на пешеходном переходе сбили молодую женщину

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В Мустамяэ на пешеходном переходе сбили молодую женщину
Foto: Karli Saul

В понедельник в 14:47 у дома по адресу Акадеэмия теэ, 46 в Таллинне произошло ДТП, когда 54-летняя женщина на Nissan Qashqai наехала на 21-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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