01.12.2020, 07:58
В Мустамяэ на пешеходном переходе сбили 10-летнего ребенка на самокате
Вчера в столичном районе Мустамяэ пожилая женщина на авто сбила на пешеходном переходе ребенка на самокате.
Вчера в столичном районе Мустамяэ пожилая женщина на авто сбила на пешеходном переходе ребенка на самокате.
30 ноября в 17:10 произошла авария возле Таммсааре теэ, 71 в Таллинне, где 79-летняя женщина на легковом автомобиле Renault Clio выехала на запрещающий сигнал светофора на перекресток и сбила 10-летнего мальчика на самокате.
Прибывшая на место скорая доставила мальчика в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Точные обстоятельства аварии выясняются.
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