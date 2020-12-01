В Мустамяэ на пешеходном переходе сбили 10-летнего ребенка на самокате

30 ноября в 17:10 произошла авария возле Таммсааре теэ, 71 в Таллинне, где 79-летняя женщина на легковом автомобиле Renault Clio выехала на запрещающий сигнал светофора на перекресток и сбила 10-летнего мальчика на самокате.

Прибывшая на место скорая доставила мальчика в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Точные обстоятельства аварии выясняются.

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