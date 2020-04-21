21.04.2020, 13:38

В Мустамяэ мужчина выстрелил из воздушки в женщину. Пострадавшую доставили в больницу

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Õhupüss
Foto on illustratiivne.Foto: Priit Simson

20 апреля в полицию сообщили, что в Мустамяэ на Акадеэмиа теэ 51-летний мужчина выстрелил из окна из пневматического оружия в находившуюся на улице 31-летнюю женщину и причинил ей телесное повреждение.

Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

По факту произошедшего начато уголовное делопроизводство.

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