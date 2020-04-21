В Мустамяэ мужчина выстрелил из воздушки в женщину. Пострадавшую доставили в больницу

20 апреля в полицию сообщили, что в Мустамяэ на Акадеэмиа теэ 51-летний мужчина выстрелил из окна из пневматического оружия в находившуюся на улице 31-летнюю женщину и причинил ей телесное повреждение.
Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.
По факту произошедшего начато уголовное делопроизводство.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
У переболевших COVID выявлены изменения во внутренних органах
Главный пульмонолог РФ осмелился рассказать правду о COVID-19
Британский врач по дням расписала симптомы коронавируса
Названы сроки завершения вспышки коронавируса в России