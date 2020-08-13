13.08.2020, 08:36

В Мустамяэ мужчина решил перейти дорогу на красный свет и попал под троллейбус


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Kristiine Ummik 10.07.17
Foto on illlustreerivFoto: Raido Vint

В среду в столичном районе Мустамяэ мужчина попал под троллейбус.

Авария произошла вчера в 08:20 возле Мустамяэ теэ, 51 в Таллинне, где 37-летний мужчина на запрещающий знак светофора пересекал по переходному переходу дорогу и получил удар от троллейбуса, которым управлял 66-летний мужчина.

Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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