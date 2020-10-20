20.10.2020, 07:26
В Мустамяэ мужчина попал под машину. Он переходил дорогу в неправильном месте
Вчера в столичном районе Мустамяэ автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
Вчера в столичном районе Мустамяэ автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
Авария произошла 19 октября в 20:35 возле Сыпрузе пст, 232, где легковой автомобиль Subaru Legacy по управление 29-летнего мужчины наехал на 64-летнего мужчину, переходившего дороге вне пешеходного перехода.
Прибывшие на место медики доставили пешехода в Северо-Эстонкую региональную больницу.
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