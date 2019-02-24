В Мустамяэ из-за пожара эвакуировали жильцов 16-этажного дома
Delfi написал читатель с сообщением, что в Мустамяэ эвакуировали многоквартирный дом. Как выяснилось, причиной эвакуации был пожар.
Delfi написал читатель с сообщением, что в Мустамяэ эвакуировали многоквартирный дом. Как выяснилось, причиной эвакуации был пожар.
"На перекрестке Мустамяэ теэ и Таммсааре теэ из 16-этажного дома эвакуированы люди, дом обесточен, на месте куча полиции и спасательные службы", - описал Delfi ситуацию читатель.
Спасательный департамент пишет в Twitter, что в многоэтажном здании в Мустамяэ произошел пожар. Один человек доставлен в больницу, второго скорая помощь осмотрела на месте.
Как сообщили Delfi в департаменте, в коридоре здания загорелся матрас.
Mustamäe teel oli niisiis kõrghoones põleng. Üks inimene viidi haiglasse, teise vaatas kiirabi üle kohapeal.— Päästeamet (@paasteamet) February 24, 2019
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