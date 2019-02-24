В Мустамяэ из-за пожара эвакуировали жильцов 16-этажного дома

"На перекрестке Мустамяэ теэ и Таммсааре теэ из 16-этажного дома эвакуированы люди, дом обесточен, на месте куча полиции и спасательные службы", - описал Delfi ситуацию читатель.

Спасательный департамент пишет в Twitter, что в многоэтажном здании в Мустамяэ произошел пожар. Один человек доставлен в больницу, второго скорая помощь осмотрела на месте.

Как сообщили Delfi в департаменте, в коридоре здания загорелся матрас.