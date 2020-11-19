В Мустамяэ автомобиль на пешеходном переходе сбил девочку

18 ноября в 07:58 на перекрестке Кадака пст и улицы Ыйсте возле остановки общественного транспорта произошла авария. По имеющимся данным, 63-летний мужчина на легковом автомобиле Opel Zafira сбил 15-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую доставили в Таллиннскую детскую больницу. По предварительным данным, у нее не было светоотражателя.