В Мустамяэ автомобиль на пешеходном переходе сбил девочку

Вчера в столичном районе Мустамяэ автомобиль сбил девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
18 ноября в 07:58 на перекрестке Кадака пст и улицы Ыйсте возле остановки общественного транспорта произошла авария. По имеющимся данным, 63-летний мужчина на легковом автомобиле Opel Zafira сбил 15-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшую доставили в Таллиннскую детскую больницу. По предварительным данным, у нее не было светоотражателя.
В споре о том, вредно ли повторное кипячение воды поставили точку
Новые маски убивают 99,9% бактерий и вирусов за час: подробно
Копеечное средство из аптеки надолго уничтожает пыль с мебели
Почему Ирина Винер и Алишер Усманов не живут вместе