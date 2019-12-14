В Мустамяэ автобус сбил девочку, после чего снес мусорку и врезался в другой автобус

13 декабря в 08:33 возле Сыпрузе пст, 167 в Таллинне 52-летняя женщина на автобусе Volvo 7700 не справилась с управлением и выехала на посадочную платформу, где сбила 13-летнюю девочку.

Автобус протаранил установленную на столбе мусорку, после чего врезался в автобус Volvo 7900, который стоял на остановке.

Прибывшие на место медики доставили девочку в детскую больницу, а водителя автобуса — в Северо-Эстонскую региональную больницу.