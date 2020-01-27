В многоквартирном доме в Ласнамяэ произошел пожар: есть пострадавшие

Прибывшие на место спасатели установили, что в одной из квартир многоквартирного дома горит кресло и огонь перекинулся на подоконник. Спасатели вывели из квартиры двух пострадавших и передали их скорой. Одного потерпевшего было решено доставать в больницу.

Дымовой датчик в квартире имелся, но батарейки в нем отсутствовали.

Точные обстоятельства будут выяснены в ходе следствия.