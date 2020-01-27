27.01.2020, 09:33
В многоквартирном доме в Ласнамяэ произошел пожар: есть пострадавшие
26 января в 17:00 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Викерлазе в столичном районе Ласнамяэ.
26 января в 17:00 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Викерлазе в столичном районе Ласнамяэ.
Прибывшие на место спасатели установили, что в одной из квартир многоквартирного дома горит кресло и огонь перекинулся на подоконник. Спасатели вывели из квартиры двух пострадавших и передали их скорой. Одного потерпевшего было решено доставать в больницу.
Дымовой датчик в квартире имелся, но батарейки в нем отсутствовали.
Точные обстоятельства будут выяснены в ходе следствия.
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