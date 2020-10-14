В Марьямаа детская игра в прятки закончилась вызовом спасателей
Вчера вечером в селе Тидувере (Марьямаа, Раплаский уезд) дети играли в прятки между силосных рулонов . Внезапно одна из игравших девочек провалилась между рулонами и застряла там.
Вчера вечером в селе Тидувере (Марьямаа, Раплаский уезд) дети играли в прятки между силосных рулонов . Внезапно одна из игравших девочек провалилась между рулонами и застряла там.
Как сообщает Спасательный департамент, 10-летняя подружка пострадавшей не растерялась и повела себя по-взрослому: тут же позвонила на линию 112 и дала всю точную информацию для спасателей.
Благодаря расторопным действиям девочки спасатели быстро прибыли на место происшествия и вытащили попавшего в беду ребенка.
Бригада скорой помощи осмотрела девочку - обошлось без травм.
Спасатели еще раз обращаются к родителям: объясните своим детям, как нужно распознавать потенциальную опасность и действовать в чрезвычайной ситуации.
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