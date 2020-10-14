В Марьямаа детская игра в прятки закончилась вызовом спасателей

Как сообщает Спасательный департамент, 10-летняя подружка пострадавшей не растерялась и повела себя по-взрослому: тут же позвонила на линию 112 и дала всю точную информацию для спасателей.

Благодаря расторопным действиям девочки спасатели быстро прибыли на место происшествия и вытащили попавшего в беду ребенка.

Бригада скорой помощи осмотрела девочку - обошлось без травм.

Спасатели еще раз обращаются к родителям: объясните своим детям, как нужно распознавать потенциальную опасность и действовать в чрезвычайной ситуации.