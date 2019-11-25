В Маарду загорелся автомобиль, движение по Саха-Лоо закрыто

Сегодня вечером в Маарду на улице Саха-Лоо загорелся автомобиль. По предварительным данным, никто из находившихся в машине не пострадал.
Центр тревоги в 19.15 получил сообщение, что на улице Саха-Лоо горит автомобиль Renault Megan. О возгорании сообщил один из находившихся в машине людей. По имеющейся на данный момент информации, никто в результате несчастья не пострадал.
Прибывшие на место спасатели потушили огонь, однако дорога в обоих направлениях сейчас закрыта. Объезд — через парковку электростанции Иру.
Причина возгорания выясняется.
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