В Маарду в столкновении двух авто пострадала женщина
Сегодня утром в Маарду в столкновении двух автомобилей пострадала молодая женщина.
Сегодня утром в Маарду в столкновении двух автомобилей пострадала молодая женщина.
Сегодня в 09:48 утра поступило сообщение о том, что на Пыхьяранна теэ в Маарду легковой автомобиль Audi врезался сзади в легковой автомобиль Renault. В результате столкновения Audi сбил два дорожных знака.
Незадолго до столкновения Renault замедлил ход, чтобы совершить поворот налево с главной дороги.
Прибывшие на место медики доставили водителя Audi — 30-летнюю женщину — в больницу.
Полиция напоминает водителям, что от едущих впереди транспортных средств следует держаться на безопасном расстоянии. Особенно актуально это зимой, когда тормозной путь из-за скользкой дороги намного длиннее обычного.
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