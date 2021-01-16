16.01.2021, 17:13

В Маарду в столкновении двух авто пострадала женщина


EST
В Маарду в столкновении двух авто пострадала женщина
Pilt on illustratiivne ega ole sündmusega otseselt seotudFoto: Ilmar Saabas

Сегодня утром в Маарду в столкновении двух автомобилей пострадала молодая женщина.

Сегодня в 09:48 утра поступило сообщение о том, что на Пыхьяранна теэ в Маарду легковой автомобиль Audi врезался сзади в легковой автомобиль Renault. В результате столкновения Audi сбил два дорожных знака.

Незадолго до столкновения Renault замедлил ход, чтобы совершить поворот налево с главной дороги.

Прибывшие на место медики доставили водителя Audi — 30-летнюю женщину — в больницу.

Полиция напоминает водителям, что от едущих впереди транспортных средств следует держаться на безопасном расстоянии. Особенно актуально это зимой, когда тормозной путь из-за скользкой дороги намного длиннее обычного.

Читайте также: