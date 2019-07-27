27.07.2019, 16:57

В Маарду в ходе массовой разборки молодого мужчину пырнули ножом. Очевидцы слышали и выстрелы

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Vägivald
VägivaldFoto: Tanel Meos

Вчера вечером в 22:17 полиция получила сообщение о том, что в Маарду в компании из примерно 15 человек произошел конфликт, в ходе которого 23-летний мужчина получил ножевое ранение.

Оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Яанек Лааневяли говорит, что свидетели слышали и выстрелы.

Отреагировавшие на вызов полицейские задержали недалеко от места происшествия троих человек и для выяснения обстоятельств доставили их в отделение. Также при них было найдено оружие, похожее на пистолет. Оно будет направлено на экспертизу.

Пострадавший был доставлен в больницу.

По предварительным данным, речь идет о конфликте между знакомыми друг с другом людьми и опасности для посторонних нет.

Точные обстоятельства установит следствие.

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