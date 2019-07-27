В Маарду в ходе массовой разборки молодого мужчину пырнули ножом. Очевидцы слышали и выстрелы

Оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Яанек Лааневяли говорит, что свидетели слышали и выстрелы.

Отреагировавшие на вызов полицейские задержали недалеко от места происшествия троих человек и для выяснения обстоятельств доставили их в отделение. Также при них было найдено оружие, похожее на пистолет. Оно будет направлено на экспертизу.

Пострадавший был доставлен в больницу.

По предварительным данным, речь идет о конфликте между знакомыми друг с другом людьми и опасности для посторонних нет.

Точные обстоятельства установит следствие.