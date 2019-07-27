В Маарду в ходе массовой разборки молодого мужчину пырнули ножом. Очевидцы слышали и выстрелы(8)
Вчера вечером в 22:17 полиция получила сообщение о том, что в Маарду в компании из примерно 15 человек произошел конфликт, в ходе которого 23-летний мужчина получил ножевое ранение.
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