В Маарду столкнулись велосипед и электросамокат, велосипедиста доставили в больницу

ДТП произошло в 20:43 в Харьюмаа, в городе Маарду, на перекрестке Каллавере теэ и Хеллерхейна теэ, где по первоначальным данным 55-летний мужчина ехал на велосипеде и отклонился на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу электросамокатом, на котором ехал 51-летний мужчина.

Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Более точные обстоятельства ДТП выясняются.