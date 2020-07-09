09.07.2020, 07:45
В Маарду столкнулись велосипед и электросамокат, велосипедиста доставили в больницу(3)
В Маарду произошло ДТП, в котором столкнулись велосипед и электросамокат.
В Маарду произошло ДТП, в котором столкнулись велосипед и электросамокат.
ДТП произошло в 20:43 в Харьюмаа, в городе Маарду, на перекрестке Каллавере теэ и Хеллерхейна теэ, где по первоначальным данным 55-летний мужчина ехал на велосипеде и отклонился на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу электросамокатом, на котором ехал 51-летний мужчина.
Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Более точные обстоятельства ДТП выясняются.
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