В Маарду столкнулись легковой автомобиль и велосипед

24 августа в 19:17 возле Кеэмикуте, 2 в Маарду произошла авария. По предварительным данным, легковой автомобиль Nissan Qashqai под управлением 63-летнего мужчины ехал по Кеэмикуте теэ в сторону улицы Ринги и стал совершать возле Кеэмикуте, 2 левый поворот на парковку, в ходе чего столкнулся с 38-летним велосипедистом, ехавшим в противоположном направлении.

Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.