25.08.2020, 09:03
В Маарду столкнулись легковой автомобиль и велосипед
Вчера вечером в Маарду произошло столкновение легкового автомобиля и велосипеда.
Вчера вечером в Маарду произошло столкновение легкового автомобиля и велосипеда.
24 августа в 19:17 возле Кеэмикуте, 2 в Маарду произошла авария. По предварительным данным, легковой автомобиль Nissan Qashqai под управлением 63-летнего мужчины ехал по Кеэмикуте теэ в сторону улицы Ринги и стал совершать возле Кеэмикуте, 2 левый поворот на парковку, в ходе чего столкнулся с 38-летним велосипедистом, ехавшим в противоположном направлении.
Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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