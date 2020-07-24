24.07.2020, 09:17

В Маарду столкнулись два автомобиля: одного водителя доставили в больницу


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Eriolukord Tallinnas 1.04.2020
Kiirabiauto teel haiglasse (pilt on illustratiivne).Foto: Andres Putting

В результате ДТП в Маарду пострадал один человек.

Несчастный случай произошел в 08:27 на перекрестке улиц Пыхьяранна и Маарду, когда 71-летний мужчина на Toyota Corolla выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Honda CR-V, за рулем которого находился 60-летний мужчина.

Водитель Toyota получил травмы и был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Произошло еще одно ДТП с пострадавшим: на улице Тяхеторни в Таллинне 57-летний велосипедист потерял контроль над велосипедом и упал. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

За сутки в Эстонии задержаны 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения и один — в состоянии наркотического.

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