В Маарду столкнулись два автомобиля: одного водителя доставили в больницу

Несчастный случай произошел в 08:27 на перекрестке улиц Пыхьяранна и Маарду, когда 71-летний мужчина на Toyota Corolla выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Honda CR-V, за рулем которого находился 60-летний мужчина.

Водитель Toyota получил травмы и был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Произошло еще одно ДТП с пострадавшим: на улице Тяхеторни в Таллинне 57-летний велосипедист потерял контроль над велосипедом и упал. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

За сутки в Эстонии задержаны 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения и один — в состоянии наркотического.