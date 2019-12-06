06.12.2019, 17:00

В Маарду сбили пешехода: полиция просит помощи свидетелей


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Alarmsõidukid
Foto on illustreeriv.Foto: Eero Vabamägi

Сегодня, 6 декабря, примерно в 8.10 произошло ДТП в городе Маарду у дома по адресу Мууга теэ, 132. Полиция ищет свидетелей этого происшествия.

Автомобиль Honda CR-V, за рулем которого была 41-летняя женщина, наехал на 38-летнего мужчину, который переходил дорогу.

Пострадавшего доставили в больницу. Водитель был трезв и имеет право на управление автомобилем.

Для выяснения всех обстоятельств полиция просит свидетелей этого ДТП связаться по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19 часов) или по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.

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