06.12.2019, 17:00
В Маарду сбили пешехода: полиция просит помощи свидетелей
Сегодня, 6 декабря, примерно в 8.10 произошло ДТП в городе Маарду у дома по адресу Мууга теэ, 132. Полиция ищет свидетелей этого происшествия.
Сегодня, 6 декабря, примерно в 8.10 произошло ДТП в городе Маарду у дома по адресу Мууга теэ, 132. Полиция ищет свидетелей этого происшествия.
Автомобиль Honda CR-V, за рулем которого была 41-летняя женщина, наехал на 38-летнего мужчину, который переходил дорогу.
Пострадавшего доставили в больницу. Водитель был трезв и имеет право на управление автомобилем.
Для выяснения всех обстоятельств полиция просит свидетелей этого ДТП связаться по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19 часов) или по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.
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