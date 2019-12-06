В Маарду сбили пешехода: полиция просит помощи свидетелей

Автомобиль Honda CR-V, за рулем которого была 41-летняя женщина, наехал на 38-летнего мужчину, который переходил дорогу.

Пострадавшего доставили в больницу. Водитель был трезв и имеет право на управление автомобилем.

Для выяснения всех обстоятельств полиция просит свидетелей этого ДТП связаться по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19 часов) или по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.